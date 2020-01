Brescia, donna trovata senza vita in un parco pubblico

E’ stato fermato come indiziato di delitto Andrea Pavarini, uomo di 28 anni di Bedizzole (Brescia), accusato dell’omicidio di Francesca Fantoni, 39 anni, trovata senza vita ieri mattina in un parco pubblico. Il giovane non ha ammesso. Ora si trova in carcere a Brescia.

Francesca Fantoni era stata in classe alle superiori con Elena Lonati, anche lei bresciana e ammazzata nell’estate del 2006 a soli 23 anni. Come raccontato dal Giornale di Brescia le due frequentavano le suore Canossiane in città a fine anni ’90. Sotto choc le compagne di classe dell’epoca: “È pazzesco come due ragazze, amiche e vicine di banco siano state entrambe uccise”, hanno commentato.