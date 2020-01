Latina, arrestata Cetrone per estorsione con metodo mafioso

Gina Cetrone, esponenente di «Cambiamo! con Toti», è stata arrestata insieme ad altre quattro persone dai poliziotti della Squadra Mobile di Latina su disposizione del gip di Roma. Gli arrestati, tutti in carcere, sono accusati, a vario titolo, di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini sono il risultato degli approfondimenti che la Squadra Mobile sta conducendo, sotto il coordinamento della Dda diretta dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo.Oltre a Gina Cetrone, ex consigliere regionale, sono finiti in manette Armando, Gianluca e Samuele Di Silvio e Umberto Pagliaroli. I fatti risalgono alla primavera del 2016.