Brexit, Gentiloni: “Non bella pagina per l’Ue né prospettiva di successo per Regno Unito” “Non bella pagina per l’Ue” né “prospettiva di successo per Regno Unito”. Così il commissario europeo agli Affari economici e monetari dell’Ue, Paolo Gentiloni, a margine di un incontro nel Parlamento Europeo, a Bruxelles, in occasione del 75esimo Anniversario della liberazione di Auschwitz.