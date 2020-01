Cina, mercati in crisi per il Coronavirus

Nella mattina del 30 gennaio il gruppo americano Carnival aveva perso il 6% alla Borsa di Londra perché a bordo di una sua nave crociera Costa Smeralda, ora ferma nel porto di Civitavecchia, sono stati segnalati due casi sospetti di coronavirus.

Multinazionali occidentali in fuga

Multinazionali simbolo come l’americana Starbucks ha chiuso metà dei suoi 4.300 caffè sparsi nel Paese, chiusi anche centinaia di McDonald’s e una dozzina di negozi di abbigliamento della catena svedese H&M e della catena giapponese del cashmire low cost Uniqlo. Il settore moda ne ha risentito subito, anche fuori dai confini cinesi, esempio la preoccupazione nelle boutique di Roma e Milano.

La svedese Ikea ha chiuso tutti i 30 negozi e ha limitato i viaggi in Cina dei dipendenti, stessa misura presa da Facebook. Anche Google ha deciso di chiudere temporaneamente tutti gli uffici in Cina, Hong Kong e Taiwan. Il governo russo ha ordinato di chiudere la frontiera con la Cina per vietare la propagazione anche via terra dell’influenza, stessa misura adottata poi dalla Nord Corea.

Dipendenti cinesi a casa

In grandi aziende come Alibaba, Novartis e Volkswagen stanno chiedendo al personale cinese di lavorare da casa. Il governo di Pechino ha ordinato a tutte le aziende anche quelle straniere quindi italiane, e anche a quelle lontane un migliaio di chilometri dalla zona di Wuhan, focolaio dell’epidemia, di non riaprire gli stabilimenti prima del 9 febbraio e non il 3 come previsto dal calendario festivo.

Bytedance, gruppo proprietario di Tik Tok, ha chiesto ai dipendenti che hanno viaggiato durante le feste del Capodanno cinese di mettersi da soli in quarantena per 14 giorni. Una richiesta simile hanno fatto la società dell’ecommerce Pinduoduo e UBS Group. Quella di HSBC, Goldman Sachs e Standard Chartered è più di una richiesta: hanno vietato ai dipendenti i viaggi in Cina e a Hong Kong.