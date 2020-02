Usa, l’Impeachment entra nelle sue fasi finali

Dopo 35 ore di presentazione degli argomenti di accusa e difesa, 16 ore di domande da parte dei senatori, la maggioranza repubblicana al Senato si sente ormai prossima alla chiusura del processo di impeachment di Donald Trump con un voto finale, e l’assoluzione scontata, questa notte o sabato mattina presto.

Dopo che il senatore Lamar Alexander ha annunciato che oggi voterà no alla mozione dei democratici per proseguire il processo con i testimoni, i repubblicani si sentono sicuri del fatto di avere i voti necessari a bloccare il tentativo dei dem di imporre la convocazione dei testimoni, ipotesi che aveva preso terreno nei giorni scorsi dopo che era scoppiata la bomba delle rivelazioni di John Bolton. Ed anche

alcuni repubblicani erano sembrati propensi a sentire la testimonianza dell’ex consigliere per la Sicurezza Nazionale.

Alla fine però i democratici sembrano non essere riusciti a convincere quattro repubblicani a votare per loro e quindi i leader Gop prevedono di archiviare nell’udienza di oggi la mozione e passare alla chiusura

dell’impeachment. I democratici, comunque, non intendono darsi per vinti e stanno passando in queste ore in rassegna modi in cui potrebbero impedire ai repubblicani di chiudere velocemente il processo. “Stiamo valutando quali mozioni possiamo presentare. Non andremo via in silenzio nella notte”.