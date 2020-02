Australia, disperso italiano nelle Blue Mountains

“Il cadavere dell’escursionista italiano scomparso è stato individuato oggi sulle Blue Mountains”: lo afferma la polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il giovane “di 24 anni era scomparso mercoledì scorso”, recita il testo, riferendosi a Mattia Fiaschini, senza mai citarlo per nome. Il giovane era originario di Cesenatico.

Da mercoledì non avevano più notizie del ragazzo. Fiaschini viveva e lavorava proprio a Sydney da un anno, come barman e cameriere, ed era considerato un esperto di escursioni con alle spalle anche scalate importanti a livello internazionale. Il giovane residente a Cesenatico, dove abita la sua famiglia. Secondo quanto spiega la polizia australiana, mercoledì scorso il ragazzo avrebbe iniziato un viaggio da solo per raggiungere le Blue Mountains e da allora non si hanno avuto più sue notizie. Quando giovedì non si è presentato al lavoro è scattato l’allarme.