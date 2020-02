Sydney, uomo ubriaco investe 4 bambini alla guida di un furgoncino

A Sydney, in Australia, alle 20 locali di ieri, un uomo ubriaco alla guida di un furgoncino ha falciato un gruppo di bambini che andava in bici: 4 di questi sono morti sul colpo, mentre 3 sono ricoverati in gravi condizioni. L’investitore è rimasto illeso.

Le vittime, tutte giovanissime, sono: Siblings Antony, 13 anni, Angelina, 12 anni e Sienna Abdallah, 9 anni (tre fratelli). Con loro la cuginetta, Veronique Sakr di 11 anni.

L’uomo, un 29enne, è stato immediatamente arrestato dalla polizia. All’alcol test è stato rilevato un tasso superiore di tre volte il limite consentito. È accusato di guida in stato d’ebbrezza e pericolosa, e dei quattro omicidi colposi.