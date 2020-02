Coronavirus, vertice a Palazzo Chigi per le misure di sicurezza: Conte ringrazia lo Spallanzani

Sia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno voluto ringraziare nel corso della riunione sul coronavirus a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, i ricercatori dell’Istituto Spallanzani di Roma per aver isolato il virus e per gli sforzi compiuti per evitare eventuali contagi. Proprio nel pomeriggio il presidente del Consiglio si era recato nel nosocomio romano per incontrare dirigenti e ricercatori.