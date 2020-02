Torino, esonerato Walter Mazzarri: Cairo ha scelto Moreno Longo

Moreno Longo sarà il nuovo allenatore del Torino. Il flop con il Lecce è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la società. Nella serata di ieri ha infatti avuto luogo un summit post-partita in cui si è deciso per l’esonero di Walter Mazzarri. Dopo una disamina dei profili disponibili per prendere il comando della panchina granata, la scelta era ricaduta su De Biasi o Moreno Longo, ed alla fine ha avuto la meglio l’ex tecnico della Primavera granata, dal passato nel Torino. Non è la prima esperienza in Serie A per lui: ha infatti avuto modo di avere un assaggio della massima serie italiana con il Frosinone. La firma con il Toro è vicina: manca solo l’ufficialità.