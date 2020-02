Volley femminile, Conegliano si aggiudica la Coppa Italia 2020

Conegliano ha conquistato la Coppa Italia 2020 di volley femminile, le Pantere hanno sconfitto Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-20; 25-18; 25-16) nella finale andata in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio e hanno così alzato al cielo il trofeo per la seconda volta nella storia dopo l’apoteosi del 2017. Le Campionesse d’Italia riscattano la sconfitta subita dodici mesi fa nell’atto conclusivo contro Novara e aprono la bacheca per la seconda volta in stagione dopo che a dicembre avevano conquistato il Mondiale per Club. La corazzata di coach Daniele Santarelli ha confermato il pronostico della vigilia ed è arrivata al titolo senza perdere nemmeno un set nelle tre partite giocate, semplicemente non c’è storia: al momento la compagine veneta è letteralmente imbattibile, in questa stagione ha perso soltanto un incontro e semplicemente perché era reduce dalle fatiche della rassegna iridata.

La capolista della Serie A1 ha ribaltato la seconda in classifica a cui non è bastato il sostegno del proprio pubblico, le ragazze in giallo hanno avuto qualche piccola difficoltà soltanto nel primo set dove in due occasioni hanno dovuto recuperare tre punti ma per il resto non c’è stata davvero storia. A risultare determinante è stata naturalmente la solita Paola Egonu, opposto capace di mettere a segno 18 punti. La regista Joanna Wolosz ha sfruttato al meglio anche le altre schiacciatrici Miriam Sylla (9 punti, 5 muri) e Kimberly Hill (9), insistendo anche sulle centrali Robin De Kruijf (10) e Raphaela Folie (13, 3 muri). Tra le fila delle Farfalle di Busto Arsizio si sono distinte Britt Herbots (8) e Karsta Lowe (8), ha esordito anche l’infinita Francesca Piccinini nel finale di secondo set (2 punti) ma non è bastato ad Alessia Orro e compagne per ribaltare la situazione.

Avvio equilibrato di primo set, poi Busto Arsizio trova un break con il muro di Orro su Hill, la fast di Washington e l’ace di Lowe (8-5). Egonu e Hill salgono in cattedra per agguantare il pareggio a quota 8, ma le padrone di casa hanno ancora una volta la forza per allungare sfruttando un errore di Egonu e un’invasione a rete di Wolosz (12-9). L’opposto delle Campionesse d’Italia fa il bello e il cattivo tempo, si fa sentire da ogni zona del campo e si arriva in parità sul 17-17. Le ragazze di Daniele Santarelli mostrano i muscoli nel momento più importante con un muro di Sylla su Washington, un errore di Villani e un vincente di De Kruijf (21-17). Nel finale sono poi Sylla e Folie a fare la differenza e a chiudere i conti.