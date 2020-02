Festival di Sanremo: stasera il vincitore della categoria Nuove Proposte

Sanremo giunge alla sua quarta serata nel segno dei record di ascolti, che continuano a premiare la 70esima edizione del Festival, diretto e condotto da Amadeus. Ecco cosa ci riserva il programma della penultima serata, che decreterà anche il vincitore della categoria delle Nuove Proposte.

Sanremo 2020 giunge alla sua quarta e penultima serata. Oltre alla riproposizione di tutte le 24 canzoni inedite dei Big, stasera, venerdì 7 febbraio, assisteremo alle due semi finali e alla finale dei giovani cantanti da cui uscirà il vincitore di Sanremo 2020 della categoria Nuova Proposte.

La diretta dal Teatro Ariston, in onda su Rai 1 a partire dalle 20.40 vedrà il conduttore Amadeusaffiancato da due nuove Madrine del Festival: Antonella Clerici e la modella 25enne Francesca Sofia Novello (fidanzata del campione Valentino Rossi). Immancabili ovviamente i due super ospiti fissi di Sanremo 2020: Fiorello e Tiziano Ferro.

In attesa del nuovo appuntamento con la più importante rassegna musicale italiana in programma stasera dalle 20.40 in diretta TV su Rai Uno, vediamo più in dettaglio la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2020

Scaletta Quarta Serata: Tutti i Cantanti in gara Stasera a Sanremo

La sfida tra i Giovani cantanti delle Nuove Proposte: Le due semifinali

Leo Gassmann con la canzone Vai bene così sfida Fasma con la canzone Per sentirmi vivo

Tecla con la canzone 8 marzo sfida Marco Sentieri con la canzone Billy Blu.

Votazioni e vincitore della categoria Nuove Proposte: a votare e decidere il vincitore, saranno stasera tutte le giurie del festival, la giuria della sala stampa, tv, radio e web, quella demoscopica e quella del pubblico tramite il televoto.

I Cantanti Big in gara (in ordine di uscita sul palco)

Paolo Jannacci canta “Voglio parlarti adesso” Rancore canta “Eden” Giordana Angi canta “Come mia madre” Francesco Gabbani canta “Viceversa” Raphael Gualazzi canta “Carioca” Anastasio canta “Rosso di rabbia” Pinguini Tattici Nucleari cantano “Ringo Starr” Elodie canta “Andromeda” Riki canta “Lo sappiamo entrambi” Diodato canta “Fai rumore” Irene Grandi canta “Finalmente io” Achille Lauro canta “Me ne frego” Piero Pelù canta “Gigante” Tosca canta “Ho amato tutto” Michele Zarrillo canta “Nell’estasi o nel fango” Junior Cally canta “No grazie” Le Vibrazioni cantano “Dov’è” Alberto Urso canta “Il sole ad est” Levante canta “Tikibombom” Bugo e Morgan cantano “Sincero” Rita Pavone canta “Niente (Resilienza 74)” Enrico Nigiotti canta “Baciami adesso” Elettra Lamborghini canta “Musica (e il resto scompare)” Marco Masini canta “Il confronto”

Votazioni e vincitori della quarta serata: Stasera votano solo i membri della Sala Stampa del festival, composta da giornalisti e critici TV, Radio e Web: la nuova classifica provvisoria farà media con le precedenti in vista della serata finale di domani.

Ecco chi sono gli ospiti Stasera a Sanremo:

Tra i grandi ospiti della quarta serata di Sanremo 2020 c’è una leggenda della musica italiana, Gianna Nannini: sul palco del Teatro Ariston la rocker per antonomasia si esibirà live presentando un estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” (che contiene anche la canzone “Motivo” in duetto con Coez) e un medley dei suoi più grandi successi.

Altra leggenda della musica italiana ma anche della discografia mondiale presente stasera al Festival è Tony Renis.

In cima alle classifiche di ascolti il suo ultimo singolo, “Boogieman” dall’album DNA, Ghali sarà anche lui oggi a Sanremo dove canterà anche un medley dei suoi successi oltre al nuovo singolo.

Infine, come super ospite internazionale della serata, la popstar Dua Lipa.

L’appuntamento con Amadeus, i cantanti e gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 è per questa sera, in diretta TV su Rai Uno