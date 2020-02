Morte Kobe Bryant: i funeralli avranno luogo allo Staples Center il 24 febbraio

I funerali di Kobe Bryant si svolgeranno allo Staples Center di Los Angeles il 24 febbraio.

Un luogo e una data non causali per la leggenda dei Lakers che verrà salutato, e celebrato, per l’ultima volta nel palazzetto in cui ha scritto la storia del basket mondiale. Il Mamba con la maglia dei Lakers ha vinto cinque titoli Nba e conquistato numerosi record: è tutt’oggi il quarto marcatore di sempre della Lega, superato di recente dall’amico e collega Lebron James.

“Kobe” ha vestito la maglia gialloblù per un’intera carriera, dal 1996 al 2016, scegliendo prima la 8 e poi la 24. E non è certo un caso che, a distanza di quasi un mese dalla tragedia, la famiglia abbia scelto proprio il 24 febbraio per ricordarlo.

Bryant è morto tragicamente il 26 gennaio scorso (assieme ad altre 8 persone tra cui la figlia di 13 anni Gianna) mentre portava la sua piccola a disputare una partita di basket. L’elicottero su cui viaggiavano si è schiantato a Calabasas.

L’ex guardia, oltretutto, è stato il primo giocatore Nba a rimanere nello stesso team per 20 anni. Con la Nazionale statunitense ha vinto due Olimpiadi (Pechino 2008 e Londra 2012).