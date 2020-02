Regno Unito, inaugurata una sede della Liga a Londra

La Liga rafforza la sua presenza internazionale con l’apertura di una sede a Londra, nella zona di King’s Cross, zona commerciale della capitale inglese. L’obiettivo del massimo torneo spagnolo è quello di far crescere il valore del brand e il rapporto con i gruppi di interesse della Liga nel mercato britannico.

L’apertura di questo ufficio è un altro passo nella strategia di internazionalizzazione della Liga e dei suoi club. L’obiettivo di questo nuovo spazio è quello di fungere da collegamento tra entità e organizzazioni locali con i 42 club che attualmente comprendono la Liga Santander e la Liga SmartBank.

Come riporta “Palco 23”, è questo l’obiettivo dei 46 delegati della Liga Global Network che lavorano in tutto il mondo, così come quello degli altri dieci uffici che la Liga ha negli Stati Uniti, in Messico, Belgio, Nigeria, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti, India, Singapore e Cina (Pechino e Shanghai), a cui si aggiunge il Regno Unito.

Il lavoro nel Regno Unito si concentrerà sull’identificazione e l’attivazione di possibili opportunità commerciali nella regione e sulle pubbliche relazioni. Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha affermato che «il Regno Unito è uno dei mercati più strategici sia per la Liga che per i suoi club; dal punto di vista del business, è la sede dei principali media, emittenti e sponsor del mondo».