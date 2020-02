Al Parlamento europeo Italia Viva lascia il gruppo dei Socialisti e Democratici e aderisce ai liberali di Renew Europe. Lo ha annunciato l’europarlamentare Nicola Danti, esponente di Iv a Strasburgo. Si tratta, ha precisato, di “una scelta coerente con il progetto di partito che in questi mesi stiamo costruendo in Italia: moderno, liberale, inclusivo, riformista ed europeista. La sfida del buon governo al populismo anche in Ue”.