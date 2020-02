In Svizzera è stato confermato il primo caso di coronavirus. Lo ha reso noto l’Ufficio federale della Sanità, precisando che il paziente è ricoverato nel canton Ticino. La diagnosi, si precisa in una nota, “è giunta con i risultati delle analisi di laboratorio effettuate a Ginevra”. Lunedì il consigliere federale Alain Berset aveva presentato una serie di misure supplementari per far fronte all’epidemia.