Coronavirus, salgono a 3 i casi registrati a Palermo

Salgono a tre i casi di coronavirus registrati a Palermo. Oltre alla turista bergamasca ricoverata all’ospedale Vincenzo Cervello, risultano positivi al tampone anche il marito di lei e un’altra persona che faceva parte del loro stesso gruppo di turisti, arrivati sei giorni fa nel Capoluogo siciliano. I loro tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma definitiva. Per verificare se ci sono stati altri contagi, il personale dell’hotel è stato sottoposto a tampone. Nelle 93 camere dell’albergo è rimasta solo la comitiva che era in viaggio con la turista: tutti gli altri ospiti sono stati mandati via.