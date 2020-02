Borse europee in calo: in leggero rialzo quelle cinesi

Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede l’1,87% a 22.994 punti. Ma la partenza è molto debole per tutti i mercati azionari del Vecchio continente: Londra apre con un calo dell’1,9%, Parigi in ribasso del 2% e Francoforte del 2,3%. La Borsa di Hong Kong, invece, chiude gli scambi in territorio positivo: l’indice Hang Seng guadagna 82,13 punti, attestandosi a quota 26.778,62 (+0,31%). Anche le Borse cinesi chiudono la seduta in leggero rialzo, in scia ai numeri in miglioramento dei dati e del trend sull’epidemia del coronavirus che ieri ha registrato nel Paese 433 nuovi casi di infezione e 29 nuovi decessi, ai minimi da oltre un mese: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,11%, a 2.991,33 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,24%, a quota 1.895,13.