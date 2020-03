Coronavirus, Apple approva solo app ufficiali

Apple sta mettendo al bando dal suo negozio di applicazioni tutte le app legate al coronavirus che non provengono da istituzioni riconosciute come governi, ospedali e organizzazioni sanitarie, in una mossa che punta a contrastare la disinformazione sull’epidemia. Lo riferisce il sito della Cnbc, che ha raccolto le testimonianze di alcuni sviluppatori a cui è stata negata l’autorizzazione a pubblicare applicazioni.

“Le app con le informazioni mediche attuali devono essere presentate da un’istituzione riconosciuta”, è la risposta scritta che gli sviluppatori hanno ricevuto da Apple.

Anche sul negozio di applicazioni di Google per dispositivi Android sono poche, e da fonti riconosciute, le app che si occupano del coronavirus. Google ha infatti in vigore delle regole contro le app che “mancano di ragionevole sensibilità o capitalizzano su disastri naturali, atrocità, conflitti, morti o altri eventi tragici”, e che sembrano “trarre profitto da un evento tragico senza benefici evidenti per le vittime”.