Coronavirus: Germania e Francia, superati i mille contagiati

Anche la Germania, come la Francia, ha superato la soglia dei mille casi di coronavirus. Lo ha reso noto l’istituto Robert Koch (organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive), secondo quanto riporta Die Zeit. In particolare, sono almeno 1.028 i casi accertati. La regione più colpita è il Nord Reno Westfalia, con 484 casi, 40 sono stati rilevati a Berlino.

Controlli sanitari al Brennero da martedì – Scattano martedì i controlli sanitari delle autorità austriache al Brennero. Al valico italo-austriaco opereranno due squadre per effettuare controlli a campione sull’autostrada, sulla statale e sui treni, ha annunciato il governatore tirolese Guenther Platter all’agenzia Apa. Sarà rilevata la temperatura corporea e ai viaggiatori sarà chiesto da dove sono partiti. Controlli sono previsti anche a passo Resia e Prato alla Drava. Platter ha rinnovato l’appello ad evitare il più possibile viaggi nelle zone a rischio.

Un morto in Egitto, è il primo in Africa – L’Egitto ha confermato il primo decesso causato dal coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute al Cairo. Si tratta del primo morto causato dall’epidemia in Africa, secondo la mappa della Johns Hopkins University.

Colpiti oltre 100 paesi nel mondo – Ha superato la soglia dei 100 paesi e regioni del mondo colpite dal contagio del coronavirus. Sono 106 i paesi e i territori nei quali il virus si è diffuso, secondo l’ultimo aggiornamento dell’università Johns Hopkins. I casi confermati in totale sono 106.378, le persone uccise dal virus 3.594 e quelle guarite 60.013.

Francia oltre la soglia dei 1.000 contagi – La Francia ha superato la soglia dei 1.000 contagi dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute. Da ieri sera, altri tre decessi portano il bilancio delle vittime a 19. Ieri, i contagi erano stati conteggiati in 949, oggi alle 15 le autorità ne hanno annunciati 1.126, con un aumento di 177 casi.

Oms, da Italia passi coraggiosi, solidali – “Il governo e i cittadini italiani stanno compiendo passi audaci e coraggiosi per rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro paese e il mondo. Stanno facendo autentici sacrifici. L’Oms è solidale con l’Italia ed è qui per continuare a sostenerla”. Lo scrive su Twitter il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, ripostando il tweet del governo con la foto del premier Giuseppe Conte che firma il decreto.

Cina, altri 27 decessi, bilancio sale a 3.097 – La Commissione sanitaria nazionale cinese ha reso noto che nel Paese sono stati registrati altri 27 decessi provocati dal coronavirus: il bilancio dei morti causati dal virus sale così a quota 3.097. Sono stato rilevati inoltre 44 nuovi casi di contagio, gran parte dei quali nella provincia dell’Hubei.

Numero casi in Belgio raggiunge quota 200 – Con 31 nuovi casi, sale a 200 il numero di contagiati da coronavirus in Belgio. Di 422 test eseguiti, 31 sono infatti risultati positivi al Covid-19 (16 nelle Fiandre, 8 a Bruxelles, e 7 in Vallonia). Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese.

Iran, 194 i morti, 49 più di ieri – Il bilancio dei morti per l’infezione da coronavirus in Iran è salito in totale a 194, con 49 in più rispetto a ieri. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero della salute di Teheran, citato dalla tv di Stato. Il totale delle persone infettate, secondo il bollettino aggiornato, è arrivato a 6.566, 2.134 dei quali sono guariti. L’Iran ha bloccato tutti i voli per l’Europa a causa dell’emergenza coronavirus assicurando a tutti i clienti che hanno già acquistato i biglietti che saranno rimborsati. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa Irna. Secondo il ministero della salute, i casi di coronavirus in Iran venerdì erano 4.747, 1.234 più del giorno prima.

Primi quattro casi di contagio in Bulgaria – Sono stati registrati i primi casi di persone infette dal coronavirus in Bulgaria. Lo ha dichiarato la notte scorsa Todor Kantargiev, capo del Centro nazionale per le malattie infettive di Sofia e vicedirettore del Servizio di crisi per la gestione del coronavirus, che ha parlato di quattro casi individuati finora.

Altri cinque casi in Perù, sono sei in totale – Il ministero della Sanità (Minsa) del Perù ha confermato l’esistenza di altri cinque casi di coronavirus nel Paese, che si aggiungono a quello esistente, per un totale di sei pazienti complessivi, che sono in condizioni stabili e svolgono una quarantena domiciliare con assistenza sanitaria ravvicinata. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Andina. La viceministra della Sanità, Nancy Zerpa, ha indicato che quattro persone, fra cui un bambino, sono state contagiate nei giorni scorsi a Lima dal ‘paziente zero’, un giovane di 25 anni rientrato all’inizio di marzo da un viaggio in Spagna, Francia e Repubblica Ceca. Il quinto caso riguarda invece un giovane di 29 anni di Arequipa, nel sud del Paese, tornato il 29 febbraio da un viaggio a Londra.

Primo caso di contagio in Paraguay – Il ministro della Sanità del Paraguay, Julio Mazzoleni, ha reso noto che le autorità sanitarie hanno registrato il primo caso di coronavirus sul territorio nazionale: lo riferisce la radio Nanduti di Asuncion. Si tratta di un uomo di 32 anni residente nella capitale e reduce, il 3 marzo, da un viaggio d’affari in Ecuador. Mazzoleni ha assicurato che il paziente sta migliorando e che si trova nel suo domicilio sotto il permanente controllo di personale medico specializzato.

Argentina: c’è un morto, è il primo in America latina – Il ministero della Sanità argentino ha reso noto che una persona, affetta da coronavirus e ricoverata da vari giorni in un ospedale di Buenos Aires, è morta ieri pomeriggio. Si tratta del primo decesso in Argentina, che è anche il primo in America latina. In un comunicato si precisa che l’uomo, Guillermo Abel Gómez di 64 anni, era rientrato il 25 febbraio da un viaggio in Francia e dopo tre giorni aveva manifestato i sintomi tipici del Covid-19.

13 nuovi casi a Ny, bilancio contagiati sono 89 – Aumentano i casi di coronavirus nello stato di New York: ce ne sono 13 nuovi che portano il totale a 89. Lo annuncia il governatore Andrew Cuomo.

Nyt, dubbi Casa Bianca su cosa dire al pubblico – La Casa Bianca ha opposto resistenza e sollevato dubbi nel parlare pubblicamente del coronavirus e su cosa dire, temendo un crollo dei mercati azionari e il panico fra la popolazione. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali anche di fronte al pressing degli esperti la Casa Bianca ha risposto fredda. “Andrà tutto bene. Tutti devono stare calmi”, ha detto Donald Trump ancora una volta giovedì sera ai suoi. Gli esperti sanitari si sono detti d’accordo sulla necessità di invitare alla calma la popolazione, ma hanno messo in evidenza anche la necessità di una comunicazione onesta e chiara, soprattutto alla luce delle critiche della Casa Bianca alla Cina sulla gestione del virus. Un messaggio chiaro però – riporta il New York Times – dall’amministrazione non è mai arrivato, con messaggi discordanti fra Trump e il vice presidente, Mike Pence, nominato responsabile del coordinamento della risposta americana al coronavirus.