“Continuiamo a pregare insieme per gli ammalati, per gli operatori sanitari, tanta gente che soffre questa epidemia”. Lo ha detto Papa Francesco nella messa a Santa Marta aggiungendo: “Preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire ed andare dagli ammalati portando la forza della Parola di Dio e l’Eucarestia e accompagnare gli operatori sanitari e i volontari in questo lavoro che stanno facendo”.