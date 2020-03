Catania: scoperta la ‘nonna-cocaina’. Aveva 20 mila euro tra le coperte

Un tesoretto tra le coperte e chili di cocaina nella bombola del gas. Arrestata e messa ai domiciliari in attesa del processo per direttissima la cd nonna cocaina Grazia Marletta, di 67 anni. Nella sua casa di via Della Concordia, nel quartiere catanese di San Criostoforo, i ‘lupi’ dei Carabinieri hanno scoperto banconote di piccolo taglio per 20 mila euro. La somma, era ben nascosta tra le coperte perfettamente ordinate dentro l’armadio della camera da letto. 2 chili e 300 grammi di cocaina in pietra, invece, erano nascosti dentro la bombola del gas che avrebbe dovuto, tra l’altro, alimentare la stufa collocata sempre all’interno della cucina: il fondo era stato tagliato e sigillato da un tappo dietro il quale erano nascosti la cospicua quantità di coca, suddivisa in 14 involucri, una macchina per sigillare sottovuoto le buste di stupefacente e un bilancino elettronico di precisione. Da una prima stima, la droga sequestrata, messa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare una somma che si aggira ai 300 mila euro.