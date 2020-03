5 voli Gb-Spagna fatti tornare indietro

Cinque voli della compagnia aerea britannica low cost Jet2, partiti stamane dal Regno Unito e diretti per Malaga e Alicante, in Spagna, sono stati fatti tornare indietro a metà del volo in seguito alle misure adottate dal Paese per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Lo riferisce la Cnn che cita Flightradar24, il sito web che offre servizi di tracciamento di voli in tempo reale.

La compagnia ha deciso quindi di annullare tutti i voli diretti in Spagna “con effetto immediato”.