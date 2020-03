Coronavirus: Gualtieri: ‘Ore decisive per il decreto, Italia più forte del virus’

“Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il Paese. L’Italia è più forte del Covid-19. Sono le ore decisive per il decreto a tutela della sanità, delle famiglie, del lavoro e delle imprese. Nessuno sarà lasciato solo. Uniti ce la faremo”. Lo afferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri su twitter.

Dovrebbe tenersi alle 16, a quanto si apprende, la riunione del preconsiglio, preparatoria del Consiglio dei ministri. Slitta dunque il consiglio dei ministri per il varo del maxi-decreto contenente le misure economiche per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il Cdm era stato in un primo momento ipotizzato per questa mattina ma fin dalla serata di ieri veniva considerato più probabile una convocazione per il pomeriggio. Lo slittamento del preconsiglio fa ora ipotizzare che il Consiglio dei ministri possa svolgersi in serata ma al momento non c’è alcuna convocazione ufficiale e c’è chi non esclude ulteriori slittamenti.