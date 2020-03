Fake news su Whatsapp e Facebook: la foto di Buffon morto dopo un incidente è una bufala

Una bufala intramontabile ha preso piede oggi 15 marzo tramite WhatsApp e Facebook, in riferimento alla notizia di Buffon morto dopo un incidente. Secondo la catena in questione, si tratterebbe in realtà di un virus proveniente dal numero 3476301066, ma a conti fatti è tutta una bufala. Basti pensare al fatto che in passato abbiamo già analizzato una questione simile, invitando tutti a fare molta attenzione e a non alimentare ulteriormente messaggi virali di questo tipo impostati su fake news a ripetizione.

La bufala della foto di Buffon morto girata con un virus

Per farvela breve, la catena in questione è letteralmente esplosa sui social questa domenica, con un messaggio che a conti fatti ci ripete quanto circola periodicamente da diversi anni a questa parte: “ATTENZIONE: Sta girando la foto di Buffon morto in un incidente. Non aprite è un virus e non accettate la chiamata +39-3476301066 è un virus. Fonte RAI“. Ve l’abbiamo riportata nella sua versione integrale, in modo tale che la possiate riconoscere.

Come sempre, l’invito è quello di non prestare attenzione a messaggi virali del genere che prendono in giro le persone e si alimentano delle vostre ricondivisioni su WhatsApp e Facebook. Per l’ennesima volta, infatti, anche nel 2020 tocca smentire la notizia di Buffon morto e, contestualmente, quella della foto del suo incidente che avrebbe preso piede tramite un virus proveniente dal numero 3476301066.

In svariate circostanze, in questi anni, la Polizia Postale ha richiesto agli italiani di non seguire informazioni del genere e, nei limiti del possibile, di informare il mittente che è incappato in una fake news. In un periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria relativa al Coronavirus, alimentare notizie false di questo tipo su WhatsApp e Facebook non fa bene a nessuno. Dunque, niente foto di Buffon morto e niente virus che sta circolando tramite il numero 3476301066 in queste ore in Italia.