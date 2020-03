Positivo al coronavirus Kristofer Hivju, attore del Trono di Spade

L’attore norvegese Kristofer Hivju, che interpreta ‘Tormund’ nella serie di culto Il Trono di Spade, è stato contagiato dal coronavirus ma è in buone condizioni. Lo ha reso noto lui stesso su Instagram precisando che è in auto quarantena con la famiglia nella sua abitazione. “Stiamo bene, io ho solo lievi sintomi di raffreddore”, ha scritto in un post accompagnato da una foto in cui appare sorridente insieme a sua moglie, Gry Moalver Hivju.

Anche Idris Elba è risultato positivo: “Sono ok”, ha comunicato l’attore britannico su Twitter precisando di non avere sintomi ma di aver deciso di mettersi in isolamento. “State a casa gente e siate pragmatici. Vi terrò informati di come vanno le cose. Niente panico”, ha detto Idris in un video postato sul social. Anche l’ex Bond girl Olga Kurylenko e’ stata contagiata dal coronavirus

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno lasciato l’ospedaledove erano stati ricoverati e stanno recuperando in isolamento in una casa in affitto. Avevano annunciato giorni fa di esser rimasti contagiati. “La coppia resta in quarantena”, ha detto un portavoce dell’attore.