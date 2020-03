PARIGI & MILANO--(BUSINESS WIRE)--H4D, importante azienda francese di telemedicina, si sta aggregando agli sforzi internazionali per combattere la pandemia globale di coronavirus. H4D sta fornendo agli ospedali una soluzione rapida, efficiente e affidabile per migliorare la gestione del flusso di pazienti nei reparti di pronto soccorso. La Consult Station® permette di rilevare in maniera affidabile […]