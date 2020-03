Coronavirus: venerdì operativo il primo ospedale campo, allestito a Cremona

Dagli Stati Uniti un aereo della Samaritan’s Purse con a bordo 20 tonnellate di materiale sanitario e un gruppo di medici, tecnici e infermieri presso l’aeroporto militare del Terzo Stormo di Villafranca di Verona.

L’aereo trasporta l’ospedale da campo che verrà installato al Maggiore di Cremona. Il personale medico sanitario resterà in Italia per alcuni mesi.

Sarà operativo da venerdì il primo ospedale da campo allestito in Italia per l’emergenza Coronavirus. Lo ha spiegato Kelly Suther, direttore sanitario della struttura messa a disposizione da Samaritan’s Purse. Venerdì saranno operativi i primi posti letto per accogliere i pazienti Covid19. A regime la struttura, composta da 15 tende, avrà 60 posti letto, di cui 8 in terapia intensiva e 60 operatori fra medici di primo e secondo livello e sanitari.