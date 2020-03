Whatsapp studia autodistruzione messaggi

Dopo il tema scuro (dark mode) disponibile da pochi giorni, Whatsapp testa una funzione dei messaggi che si autodistruggono, una caratteristica presente in molti altri programmi e che permette di inviare contenuti che dopo un determinato periodo di tempo si cancelleranno da soli.

Secondo il sito WeBetaInfo, sarà possibile vedere una nuova opzione “delete” che permetterà agli utenti di impostare un timer di autodistruzione variabile tra 1 ora e 1 anno. La novità al momento è in fase di sviluppo nella beta 2.20.83 e 2.20.84.

Non è chiaro quando arriverà e se comparirà prima nelle chat di gruppo o in quelle singole.