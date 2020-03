Coronavirus, l’Italia supera i 4000 morti. Protezione Civile: “I contagi salgono a 37.860. 4670 in più di ieri”

Continuano a far paura i dati annunciati nel consueto bollettino giornaliero delle 18 da parte della Protezione Civile. Oggi Angelo Borrelli ha annunciato 4670 contagi in più rispetto a ieri, con la cifra totale che corrisponde 37.860 contagi in Italia. Impressionante anche il dato che vede ben 627 deceduti nel giro di sole 24 ore, mentre i guariti rispetto a ieri sono 689 in più, per un totale di 5129. Riassumiamo questi numeri.

-Contagi in 24 ore: 4670

-Contagi totali: 37.860

-Guariti di oggi: 689

-Totale guariti: 5129

-Deceduti in 24 ore: 627

-Totale deceduti: 4032

Numero totale di contagiati tra deceduti, infetti e guariti: 47.021