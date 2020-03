Coronavirus, esperto: “50mila casi sono solo la puntina dell’iceberg, probabili già milioni di contagiati. Bergamo è la nostra Wuhan”

“La sensazione che ho da medico e’ che il numero di 50 mila contagiati da Coronavirus in Italia sia solo la puntina dell’iceberg, neanche la punta, la super puntina, noi abbiamo probabilmente centinaia di migliaia, se non qualche milione di casi nel nostro Paese“. Lo ha detto il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matto Bassetti in una diretta su Facebook. “Se parliamo di milioni di casi, anche i 5 mila morti, non sono piu’ il 10%“, ha notato. “La grande circolazione del Coronavirus fa pensare che la nostra ‘Wuhan italiana’ non sia tutta la Lombardia, ma sia praticamente la provincia di Bergamo“, ha spiegato. “A Bergamo e Brescia il sistema e’ andato in tilt anche perche’ c’e’ stata una grossa disseminazione del virus in ospedale, quando il virus colpisce una popolazione gia’ malata la situazione diventa molto peggiore”.