Coronavirus, alle radici dell’egoismo politico-mondiale

Uno sguardo veloce oltre confine. Cosa stanno facendo gli altri paesi, contro il coronavirus? Uniti contro il nemico comune, oppure ognuno per sé e Dio per tutti? L’impressione è che ci sia una sostanziale sottovalutazione del problema. Nei modi e nei tempi di reazione. E una diversa filosofia dei rapporti tra Stato e cittadino, dinanzi ad una questione fondamentale come la salute.

Certo altrove i numeri sono inferiori a quelli italiani, o cinesi. E la stessa evoluzione dell’epidemia è (per ora) diversa. Tuttavia le cose peggiorano a vista d’occhio pressoché ovunque, c’è un crescendo dalla Cina verso ogni parte del mondo. Nessuno è immune, casi di contagio si verificano in ogni paese e colpiscono chiunque. L’epidemia non conosce confini, non si ferma davanti ad alcun muro. Cerca solo corpi da aggredire, e sono dappertutto i deboli, anziani e malati. La fragilità non ha passaporto. Il virus è un fenomeno cosmopolita e assolutamente democratico, non guarda in faccia a nessuno, poveri e ricchi, gente comune e personaggi famosi.

Nonostante la diffusione a macchia d’olio, si avverte un ritardo nei governi nazionali a intervenire, prendendo decisioni drastiche. Gli europei e l’America di Trump hanno perso tempo, e solo ora prendono posizione, ma si muovono in ordine sparso e con estremo colpevole ritardo rispetto al sorgere dell’epidemia.

Non c’erano alibi. Se le misure cinesi sono giunte inaspettate, il caso Italia non lasciava alcun dubbio: il virus era destinato a non arrestarsi in Cina. Oggi, le misure degli altri governi europei, Francia, Spagna, Germania sono timide, troppo parziali. Macron fa annunci in tv, mette in guardia, gli interventi non sono severi. Senza tradire emozione, la Merkel annuncia che il virus potrebbe colpire il 70% della popolazione. La Spagna solo ora comincia a limitare la circolazione della gente, un passo minimo, meglio non andare veloci. Non sono messi meglio i paesi anglosassoni, anzi. Inghilterra e America hanno avuto troppo a lungo posizioni confuse e maldestre, al limite dell’ignavia, del pressapochismo, dell’avventurismo.

Così l’ineffabile Boris Johnson pronuncia una frase choc “Molte famiglie perderanno i loro cari”, all’inizio si rifiuta di prendere provvedimenti restrittivi nonostante la paura della gente e le notizie internazionali per poi far marcia indietro e chiedere provvedimenti restrittivi. Avanti come se niente fosse.

E, dall’altra parte dell’oceano, il presidente Trump si trastulla con le accuse contro la Cina, colpevole di aver nascosto l’insorgenza dell’epidemia, e demonizza il virus perché cinese (e non perché mortale). Siamo agli esorcismi, all’esoterismo politico. Nel frattempo lì c’è la corsa della gente. Non solo però all’acquisto di mascherine e guanti mono uso, o di tamponi per i test. In fila davanti alle armerie. Come non bastassero tutte le armi in circolazione. Il nemico è il delinquente che potrebbe entrare in casa durante l’epidemia.

Per fortuna (per New York) ecco apparire il governatore Andrew Cuomo e il sindaco Bill De Blasio, così come il governatore della California Gavin Newsom che a differenza del presidente Trump, sembrano aver capito prima della gravità della situazione e hanno finalmente preso i provvedimenti adatti alla situzione.

Eppure il “modello Italia” nella gestione del virus, con tutti i difetti ma anche i pregi dell’impegno corale in atto, per troppo tempo non è sembrato proprio far proseliti. Perché?

Sarà materia di riflessione per altri, storici e sociologi, capire se le nazioni, in questa circostanza, abbiamo scelto strategie diverse perché più valide od efficaci. O se le differenze dipendano da altre variabili. Avverrà a tempo debito, anche se già qualcuno ha provato a farlo.

Roberto Buffagni, osservatore della contemporaneità, ha distinto due stili strategici: chi si propone solo di contrastare la malattia (gli altri), non il contagio e chi (come noi, ma anche la Cina, la Corea) pensa a contrastare il contagio oltre che a curare. Due impostazioni diverse di natura etica, o politica. Che presuppongono calcoli costi/benefici, stima delle capacità decisionali. Difficile concludere se le cose stiano proprio così, o viceversa se le divergenze abbiano altre origini: motivi solo contingenti, o al contrario retaggi culturali profondi.

E’ evidente che, nella mancata adozione di misure, pesa il ritardo con cui la comunità scientifica si è resa conto del problema. Non è disponibile un vaccino, è vero. E la Cina ha tenuto nascosta l’epidemia finché ha potuto. Ma il carattere devastante del virus non è stato subito stigmatizzato. L’allarme andava dato prima. C’erano tutte le condizioni. L’infezione, per sua natura, aveva alte capacità di diffondersi. Ecco, il tempo è la risorsa più preziosa che i tecnici e i politici hanno sprecato.

Soprattutto, l’approccio al problema ha dovuto fare i conti con le beghe interne di ciascun paese. Trump si gioca il secondo mandato a novembre prossimo e (ora che l’economia va bene) teme provvedimenti impopolari e antieconomici. La stessa logica di interesse vale per i democratici. Joe Biden si è spinto a parlare del “fallimento Italia”, criticando la sanità per tutti (come se il suo mentore Obama non avesse fatto una riforma in tal senso), per non offrire polveri alle doppiette di Barnie Sanders e dei suoi supporters.

Da questa parte, Johnson è sempre impegnato nella propaganda antieuropea, deve smarcarsi dalle politiche del continente, in nome dei fasti di quello che fu l’impero britannico. A tutti i costi. Perciò può anche sostenere la tesi del “contagio utile”. Macron è indebolito dalla rivolta dei “gillet gialli” contro la sua politica, ma soprattutto deve fronteggiare l’indole ribelle dei francesi. Non ha avuto il coraggio di rinviare le elezioni amministrative in programma. La Merkel, nella fase discendente della sua parabola, è in difficoltà ad adottare misure di forte ricaduta su un’economia in buona salute.

Tante dunque le situazioni, in Europa e in America, che hanno influito sulla capacità di agire in fretta. Tra queste però non c’è alcuna perplessità di tipo scientifico. La scienza è unanime nel ritenere che nella situazione odierna la misura più efficace contro il virus sia il contenimento, cioè la prevenzione, la limitazione dei contatti. Prevenire per circoscrivere la malattia e limitare i casi di curare, aumentando le aspettative di vita.

Piuttosto sono state decisive considerazioni economiche: le restrizioni avrebbero avuto, come dimostra il caso Italia, un impatto economico molto forte, difficile da sostenere. Non solo, ma avrebbero trasformato le abitudini sociali con ripercussioni imprevedibili. Difficili da adottare anche da parte di economie efficienti con establishment solidi.