Coronavirus, l’Aifa dice si all’uso del farmaco Avigan

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che la riunione tenutasi stamane all’AIFA per avviare i test sull’Avigan ha dato esito positivo. Il Comitato Tecnico-Scientifico del Farmaco, dopo una attenta valutazione sui dati relativi ad Avigan, l’antivirale utilizzato in Giappone per fronteggiare il COVID-19, ha deciso di sviluppare un programma di sperimentazione e ricerca. In particolare, nei prossimi giorni, saranno resi operativi i protocolli per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della infezione causata da SARS-CoV-2.