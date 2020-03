Giallo a Londra: il Principe Filippo e’ morto? Si o no?

Londra – Stanno circolando da ore i rumors relativi alla presunta morte del Principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo marito della regina Elisabetta II.

Verita’ o fake news? Da Buckingham Palace nessun commento, ma le voci sono sempre piu’ insistenti.

Il fatto sarebbe tenuto nascosto perche’ non si sa come organizzare i funerali di stato in questo periodo dove il Regno Unito, come il resto del mondo, sta combattendo la battaglia contro Covid-19 – Coronavirus.

In piu’ la notizia di oggi che il Principe Carlo, erede al trono, e’ stato trovato positivo al controllo sul coronavirus.

Vediamo nelle prossime ore quale risposta uscira’.

La BBC ha fatto sapere che a corte stanno valutando l’ipotesi di mandare in onda un messaggio straordinario della Regina.