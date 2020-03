Nuovo caso di Coronavirus a Milazzo: operatrice sanitaria contagiata sul posto di lavoro.

La sua professione è quella di prestare aiuto alle persone . Una delle tante persone impegnate in prima linea per dare aiuto a chi sta male ma che proprio per questo, in periodo di pandemia, maggiormente esposta ai rischi di contagio. E’ una donna che opera in prima linea la seconda contagiata da Coronavirus a Milazzo. La donna, assolutamente asintomatica, è adesso in quarantena obbligatoria insieme al marito. Il tampone è stato eseguito per motivi precauzionali proprio per l’attività che svolge.