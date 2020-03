Coronavirus, storia di un’Italia che non si arrende (VIDEO)

Il momento critico che stiamo vivendo è stato ormai descritto in ogni forma linguistica, anche se niente può rivelare la realtà come le vere immagini che ogni giorno ci vengono fornite attraverso gli organi di informazione. Immagini di città vuote, immagini di speranza da parte del Papa, rassicurazioni da parte dei leader politici. Non potendo uscire di casa per gli ovvi motivi che tutti conosciamo, ho colto l’occasione per sintetizzare questo periodo storico attraverso la raccolta di video e immagini del web, lavorando per giorni al montaggio di un video che in qualche modo potesse fornire un messaggio di speranza.

Ho utilizzato alcune foto del quotidiano “La Repubblica”, unendole ad altre riprese che ho trovato online, cercando di fornire un filo logico che ci parla di un’Italia che non si arrende e che lotta con le armi e con i denti grazie alla quantità di medici e infermieri che stanno compiendo anche in queste ore un lavoro sublime. Vi invito a condividere questo video per non dimenticare mai il periodo che stiamo attraversando e utilizzare questo momento di sofferenza per ripartire e apprezzare di più la vita nel momento in cui tutto questo sarà finito. Buona visione.