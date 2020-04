Coronavirus, Protezione Civile: “i contagi salgono a 80.572. 2937 in più di ieri”

I dati odierni della Protezione Civile vedono un aumento dei contagi di 2937 nelle ultime 24 ore, per un totale di 80.572. I guariti in più rispetto a ieri sono 1118, per un totale di 16.847, mentre i deceduti rispetto a ieri sono 727, per un totale di 13.155.

I numeri odierni della Protezione Civile.

-Contagi in 24 ore: 2937

-Contagi totali: 80.572