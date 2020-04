La Cina rivela i veri dati sull’epidemia da coronavirus: INTERVISTA ESCLUSIVA AL QUOTIDIANO CAIXIN

Nella giornata di ieri il quotidiano cinese Caixin ha confermato che per la prima volta la Cina ha rivelato i veri dati sui casi di coronavirus. Il numero totale dei contagi supera 800.000 e il bilancio delle vittime supera 39.000 (nel seguente link trovate l’articolo pubblicato dal quotidiano cinese). Le aziende devono affrontare ostacoli nel riavvio delle operazioni e gli economisti cinesi chiedono al governo di dare denaro direttamente alle famiglie a basso reddito. Abbiamo effettuato un’intervista via email al quotidiano Caixin, dove a risponderci è stata la scrittrice e blogger Fang Fang, che ha espresso la sua opinione sulla pandemia e sugli effetti a lungo termine che quest’ultima potrebbe avere sull’economia cinese e non solo.

Qual è l’infezione asintomatica del nuovo coronavirus?

“L’Infezione asintomatica di New Coronavirus (di seguito denominata infezione asintomatica) si riferisce a coloro che non hanno sintomi clinici rilevanti, come febbre, tosse, mal di gola e altri sintomi e segni che sono auto-percepibili o identificabili dal punto di vista clinico. Persone positive. L’infezione asintomatica può essere divisa in due situazioni: una è che la persona infetta ha un test dell’acido nucleico positivo e dopo 14 giorni di periodo di incubazione non ci sono sintomi o segni che possono essere percepiti o riconosciuti clinicamente e sono sempre asintomatici; Il test sull’acido nucleico della persona infetta era positivo e non c’erano sintomi e segni auto-percettibili o identificabili dal punto di vista clinico al momento del campionamento, ma poi c’erano alcune manifestazioni cliniche, cioè uno stato di “infezione asintomatica” nel periodo di incubazione.

In secondo luogo, i requisiti della Cina per la prevenzione e il controllo dei pazienti asintomatici con nuovi coronavirus la Commissione nazionale per la salute e la salute ha pubblicato il “Piano di prevenzione e controllo della polmonite per l’infezione da nuovo coronavirus” (Terza edizione) il 28 gennaio. Incluso nella gestione della prevenzione e del controllo, nel successivo processo di revisione, sono stati proposti requisiti specifici per la segnalazione e la gestione delle infezioni asintomatiche. Tutti i tipi di istituzioni mediche e sanitarie a tutti i livelli rilevano infezioni asintomatiche e devono riferire direttamente alla rete entro 2 ore. A livello di contea (distretto), l’agenzia di controllo delle malattie ha completato l’indagine sul caso entro 24 ore dopo aver ricevuto il rapporto di infezione asintomatica, ha condotto la registrazione dei contatti ravvicinati in modo tempestivo e ha riferito tempestivamente il questionario del caso o il rapporto di indagine attraverso il sistema informativo di gestione del rapporto sulle malattie infettive. Le persone con infezione asintomatica dovrebbero essere messe in quarantena per 14 giorni in linea di principio, in linea di principio coloro che sono stati messi in quarantena per 14 giorni e hanno due test consecutivi di acido nucleico negativo (intervallo di campionamento di almeno 24 ore) possono essere rilasciati dalla quarantena; se il test dell’acido nucleico è ancora positivo, continuare a mettere in quarantena la medicina osservazione. Se si verificano manifestazioni cliniche durante l’osservazione medica di isolamento, devono essere prontamente riferite a casi confermati per il trattamento standardizzato. Sono inoltre necessari stretti contatti di infezione asintomatica per 14 giorni di osservazione medica di isolamento centralizzato”.

Come si possono trovare le persone con infezione asintomatica? Quanti casi di infezioneasintomatica sono stati finora trovati in Cina?