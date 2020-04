Coronavirus, Italia non temere: “Ci riprenderemo questa bellezza” (VIDEO)

Un piccolo tributo alla bellezza delle città italiane, mai apprezzate come adesso che non possiamo osservarle come si deve, con l’auspicio che l’interesse per la cultura e la meraviglia dei nostri luoghi non siano date più per scontate. I nostri occhi devono imparare a saper apprezzare la fortuna che abbiamo avuto nell’essere nati in questo splendido paese, ricco di monumenti, di storia e di vita.