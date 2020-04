Accordo fra Inps e Abi, più facile l’accredito della Cig

Riassunto: SIAE MICROELETTRONICA dà priorità agli apparati destinati ai veicoli di recupero dal disastro MILANO--(BUSINESS WIRE)--L’Italia sta facendo fronte a una situazione molto difficile in seguito alla pandemia di COVID-19. Per rispondere all’esigenza di continua crescita di spazi di ricovero, in molte città, in prossimità degli ospedali sono stati allestiti vari ospedali da campo per garantire una maggiore capacità per l’assistenza medica. A tal fine, uno dei principali operatori […]

Riassunto: Vantage Data Centers sottoscrive un accordo definitivo per l'acquisizione di Next Generation Data (NGD), titolare del più grande Data Center Campus in Europa DENVER--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Center, un fornitore globale leader di data center campus su iperscala, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo con InfraVia Capital Partners, insieme ai due fondatori dell'azienda, per acquisire Next Generation Data (NGD). Alla chiusura, il Galles segnerà il sesto mercato strategico di Vantage in Europa dopo il suo ingresso […]

Simpler, l'app per imparare l'inglese, è ora disponibile in Italia ROMA--(BUSINESS WIRE)--Simpler, la popolare app per l'apprendimento delle lingue progettata in Russia, è ora disponibile anche in Italia, che in quanto a conoscenza dell'inglese resta tra i fanalini di coda rispetto ad altri paesi d'Europa. "Anche se molti devono studiare inglese a scuola, in Italia il livello di conoscenza di questa lingua resta davvero poco […]

Una nota da Lifesize sugli aspetti di Privacy da tenere in considerazione per i sistemi di videoconferenza ROMA--(BUSINESS WIRE)--In un momento di crescita senza precedenti dell'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza e a seguito delle recenti criticità emerse in merito alla privacy degli utenti, Lifesize, azienda impegnata su scala globale nell’innovazione di soluzioni di collaborazione video per migliorare la produttività aziendale, ribadisce il suo impegno per tutelare la privacy dei dati con una […]