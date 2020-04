Coronavirus, Italia: mentre lo Stato ci porta ad indebitarci c’è chi pensa ancora alla lira (VIDEO)

Il possibile ritorno alla Lira continua ad essere un argomento attuale, ma spesso si omette di specificare quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi per l’economia italiana e il relativo impatto sui maggiori indicatori macroeconomici.

In Italia tutt’oggi si discute sul fatto che il ritorno alla Lira possa essere un’ancora di salvezza per il Bel Paese, facendolo tornare ad avere un’economia florida basata sull’industria e sulla produzione manifatturiera.

Gli esperti di Money.it hanno ipotizzato uno scenario, definendone dinamiche e conseguenze, partendo dall’ipotesi che non sia l’Italia ad uscire dall’Euro ma l’area Euro, minacciata da choc esterni e interni di grave intensità, a disgregarsi.

Data tale ipotesi si sviluppa lo studio con il fine di comprendere cosa accadrebbe in tale contesto, sorvolando su eventuali default a catena dei Paesi dell’area Euro.

I vantaggi del ritorno alla Lira

Moneta svalutata e inflazione gestibile

L’Italia esce dall’Euro e torna alla Lira in un contesto in cui l’Eurozona non esiste più. Il primo effetto è l’innalzamento dell’inflazione dovuto al ritorno di una moneta fortemente svalutata e di una crescita del PIL che nel medio periodo torna e in maniera più consistente rispetto ai dati attuali.

Questo perché, con il ritorno alla Lira svalutata a livelli congrui per l’economia, riparte l’industria che può così esportare molto più di quanto faccia adesso e tornare ad avere così un contributo positivo netto dalla domanda estera sulla bilancia commerciale italiana – dinamica che adesso, nonostante la svalutazione dell’Euro, non avviene.

È vero che si pagherebbe di più per i materiali di produzione, a causa della svalutazione della moneta, ma è vero anche che una classe dirigente capace potrebbe evitare il peggio liberalizzando il mercato, aumentando la concorrenza e alimentando l’abbassamento dei prezzi. Tornando alla moneta originaria, lo Stato può far leva sul tasso di cambio decidendo di svalutare e rivalutare la moneta a seconda delle necessità, cosa che ora non accade.

Salgono la produzione industriale e l’export

La produzione industriale ripartirebbe, causando non pochi problemi a chi invece ha beneficiato dell’Euro come la Germania, che ha preventivamente sussidiato le imprese avvantaggiandosi in un secondo momento e diventando così leader indiscussa delle esportazioni in Europa a scapito di Paesi come l’Italia, un tempo seconda in Europa per la sua produzione industriale.

Migliora la distribuzione dei salari

La bassa inflazione dovrebbe spingere la spesa dei consumatori, cosa vera nel breve ma non nel medio-lungo periodo. Con il ritorno alla Lira, i salari nominali crescono ma il potere d’acquisto scende (la moneta vale meno).

Mentre con l’ingresso dell’Euro le quote salariali sono tornate pari a quelle degli anni ‘60, nel periodo tra gli anni ‘70 e i ’90 più l’inflazione scendeva e più scendevano le quote dei salari, perché la moneta valeva di più e di conseguenza impattava sui salari mentre i prezzi salivano.

L’ingresso nell’Euro ha compromesso la distribuzione della ricchezza, una dinamica che, invece, non si verificava quando l’Italia poteva decidere indipendentemente la propria politica economica.