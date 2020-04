Domani voto Camera Olimpiadi invernali

Nuova seduta in tempi di Coronavirus domani nell’Aula della Camera: si esamina il decreto legge sulle olimpiadi invernali. Dopo la conclusione della discussione generale e lo svolgimento delle eventuali repliche, non è previsto l’esame degli emendamenti, alla cui presentazione tutti i Gruppi hanno rinunciato. Si passerà quindi all’esame degli ordini del giorno; per tale fase si è convenuto di non procedere a votazioni.

Le dichiarazioni di voto finale avranno inizio alle ore 12: per tale fase di esame, al numero di 5 deputati per ciascun Gruppo presenti in Aula, si aggiungeranno coloro che risultano iscritti a parlare. A partire dalle ore 13.15 avrà inizio la votazione finale per appello nominale.