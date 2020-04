Coronavirus, Trump: ‘Picco superato, oggi direttive per ripartenza’

Donald Trump ha annunciato nel briefing quotidiano alla Casa Bianca che i dati suggeriscono che la nazione ha superato il picco dei casi di coronavirus e che oggi svelera’ le “direttive” per “riaprire” l’economia americana. “Riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo maggio”, ha proseguito, riferendosi alla scadenza delle linee guida per il distanziamento sociale.

Poi un nuovo attacco all’Oms, colpevole – secondo il presidente – di aver fatto “un orribile, tragico errore” nella gestione della pandemia di coronavirus “o forse sapevano cosa stava succedendo. Hanno trattato gli Usa molto male a favore della Cina”. Ieri il presidente ha sospeso i finanziamenti in attesa dall’esito dell’inchiesta Usa sulla risposta dell’agenzia Onu al coronavirus.

Il presidente ha anche reso noto che la Food and drug administration (Fda) ha autorizzato 48 test per il coronavirus, compreso uno della Abbott sugli anticorpi che accerterà se una persona è stata contagiata in precedenza e ha sviluppato l’immunità. La Fda, ha aggiunto, sta lavorando con 300 società e laboratori per allargare la capacità di fare test nelle prossime settimane.

Trump, infine, ha minacciato di usare la sua “autorità costituzionale” per sospendere formalmente le due camere del Congresso – ora in pausa sino a inizio maggio – in modo da poter procedere con le nomine della sua amministrazione, alcune delle quali – ha sottolineato – sono legate all’emergenza coronavirus. Il tycoon si e’ lamentato che molte delle persone da lui nominate attendono troppo a lungo la conferma.