Coronavirus, venditori di mascherine illegali e farmacie: chi sono i veri ladri?

In questi giorni tristi dettati dalla permanenza nelle nostre abitazioni e dalla pandemia da coronavirus, abbiamo sentito parlare diverse volte di truffe legate alle mascherine, prive di valore prima di questa guerra contro un nemico invisibile, ma diventate ormai l’oggetto essenziale da parte di quasi ogni individuo.

Ma a questo punto la domanda da porsi risulta essere lecita: sono più truffaldini coloro che vendono le mascherine ad un prezzo stracciato di 2 o 3 euro e che subiscono sequestri dalla Guardia di Finanza o le farmacie che se le fanno pagare a peso d’oro? In Emilia Romagna (una delle zone particolamente interessate dall’epidemia), le farmacie vendono mascherine FFP2 al prezzo di 9 euro l’una. Come è possibile che un semplicissimo oggetto possa arrivare a costare tanto? Perché quando la richiesta per un prodotto aumenta bisogna far salire anche il prezzo?

La risposta a tutti questi quesiti la troviamo nel DENARO, unico interesse delle case farmaceutiche e dello stato, anche in tempi di bisogno. Secondo quanto riportato da un comunicato del Comune di Piacenza dell’11 aprile 2020, le mascherine sarebbero già state distribuite dai Volontari della Protezione Civile presso centri di accoglienza, alloggi sociali, Caritas, Telefono Rosa, parrocchie cittadine, destinatari dei Buoni Spesa, residenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, minori assistiti dai servizi sociali e loro famigliari.

Ammesso e concesso che tutto ciò sia vero e che coloro che si offrono volontari per la consegna delle mascherine siano sempre e comunque da elogiare, se escludiamo le categorie di individui prima citate, risulta comunque inaccettabile che una famiglia che non rientri in queste ultime debba spendere 9 euro per una mascherina, considerando anche che ne potrebbero servire 3 o 4 e in quel caso la spesa totale potrebbe anche oscillare dai 27 ai 36 euro.

Inoltre la cosiddetta consegna gratuita di mascherine agli over 65, citata dal Comune di Piacenza si è rivelata una bufala, dato che in ogni parte d’Italia si possono tranquillamente notare signori anziani che nelle farmacie hanno dovuto pagare per ottenere le mascherine e stiamo parlando di una categoria dello stato che dovrebbe avere una maggiore tutela, dato che da quanto abbiamo appreso sono proprio gli anziani coloro che sono esposti al rischio maggiore per quanto riguarda l’epidemia.

Nel mese di marzo ha fatto molto scalpore un servizio realizzato dalle Iene, dove si cercava di spiegare il motivo per cui il prezzo delle mascherine sia così elevato. In questo caso diversi acquirenti hanno inviato la foto del loro scontrino, dove addirittura c’era chi ha comprato 4 mascherine FPP3 al prezzo totale di 240 euro (60 euro per ogni mascherina). Secondo diverse farmacie, che più volte sono state chiamate a rispondere ai motivi per cui le mascherine abbiano un prezzo così alto, la motivazione sarebbe dettata dal fatto che il prodotto viene importato ad un prezzo già alto, quindi per recuperare la spesa iniziale viene aumentano ulteriormente il prezzo, in modo che le farmacie possano far tornare i conti e avere un guadagno.

La conclusione è che le farmacie, lo stato e coloro che distribuiscono i prodotti in un modo o nell’altro hanno un guadagno, mentre gli unici a perdere denaro sono i cittadini, perfino in caso di necessità, dove la priorità dovrebbe essere dettata non da una questione economica ma dalla SALUTE. Lo stato punisce chi vende le mascherine a 3 euro, ma tutela le casse delle farmacie, dando vita ad una forma di sciacallaggio nei confronti degli acquirenti. Una ulteriore considerazione di vitale importanza è che presto entreremo nella cosiddetta fase 2, dove si vocifera che tutto il paese dovrà avere in maniera obbligatoria le mascherine se non vuole andare incontro a sanzioni, quindi per quei pochi che non le hanno ancora acquistate, risulta probabile che dovranno farlo in seguito. A questo punto sapere quanto hanno guadagnato le aziende produttrici di mascherine e quanto guadagneranno a maggio sulle spalle degli italiani è il dato che fa più paura insieme a quello dei contagiati e dei deceduti. VERGOGNOSO.