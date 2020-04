Coronavirus, 5849 nuovi casi in Russia nelle ultime 24 ore

Sono 5.849 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore, una cifra in salita rispetto ai 4.774 di ieri. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i contagi accertati in Russia sono 68.622 e i morti 615, di cui 60 nel corso dell’ultima giornata. Lo riporta il centro operativo russo per la lotta al coronavirus.

A Mosca, la zona più colpita del Paese, si registrano 2.957 nuovi casi, che portano a 36.897 il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia nella capitale russa. I morti a Mosca sono in tutto 325, di cui 37 deceduti nelle ultime 24 ore.

Le autorità sostengono che in Russia siano stati effettuati in totale 2,5 milioni di tamponi, di cui 150.000 nel corso dell’ultima giornata.