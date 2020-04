Coronavirus, 195mila morti nel mondo: bambina di 5 mesi muore a New York

I morti provocati dal coronavirus a livello mondiale hanno superato quota 195.000, mentre il numero complessivo dei casi si avvia verso la soglia del 2,8 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Nel mondo si registrano sabato mattina 195.920 decessi, 5.059 in più rispetto alla rilevazione di ieri mattina. Il bilancio dei casi è a quota 2.790.986, mentre le persone guarite sono 781.382.

Morti in calo in Usa, 1.258 in 24 ore – Con 1.258 decessi nelle ultime 24 ore e 51.017 in totale, gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti dal coronavirus ma il saldo giornaliero stilato dalla Johns Hopkins University rivela il dato più basso delle ultime tre settimane. Questo calo una tantum, tuttavia – avverte la Johns Hopkins – non indica per ora alcuna tendenza e dovrà ripresentarsi nei prossimi giorni perchè si possa confermare un reale miglioramento della situazione nel Paese.

Una bimba di 5 mesi morta a New York – Una neonata di 5 mesi, figlia di un vigile del fuoco, è morta di coronavirus a New York, diventando una delle vittime più giovani della pandemia che si conoscano. Jay Natalie, questo il nome della bimba, è deceduta dopo un mese di trattamenti in un ospedale del Bronx, dove era stata ricoverata il 21 marzo a causa di una febbre alta. Soffriva di problemi cardiaci. Secondo i dati delle autorità sanitarie federali negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile scorso sono morti tre bambini tra un anno e 14 anni.