Coronavirus, l’Oms mette in guardia l’Europa: “La seconda ondata potrebbe essere peggiore”

Mentre i paesi europei allentano le restrizioni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità invita i governi a non abbassare la guardia.

In un’intervista al Telegraph Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms in Europa, ha detto che il prossimo inverno il continente potrebbe dover fare i conti con una seconda ondata di coronavirus potenzialmente peggiore della prima in termini di morti.