Coronavirus, oltre 4,5 milioni di casi nel mondo

Sono più di quattro milioni e mezzo le persone contagiate dal coronavirus nel mondo. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, parlando di 4.542.752 contagi a livello globale. Sono invece 307.696 le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa di complicanze legate al Covid-19.

A essere maggiormente colpiti sono gli Stati Uniti, con 1.443.188 contagiati e 87.559 morti. Si dimette il ministro della Sanità in Brasile, Nelson Teich, oncologo, dopo appena un mese in carica, per il numero record di casi di coronavirus. Nella sola giornata di ieri sono stati confermati in Brasile 15.303 nuovi contagi e 824 morti.

Teich non ha voluto cedere alle pressioni del presidente Jair Bolsonaro perché espandesse l’uso della clorochina come terapia per il Covid-19. Anche il predecessore di Teich, Luiz Henrique Mandetta, ha rifiutato l’uso estensivo della clorochina. In Cina sono stati registrati 8 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 4 del giorno precedente.

Di questi, sei sono ‘importati’ mentre due sono stati contagiati localmente nella provincia nord-orientale di Jilin. Anche il numero dei nuovi casi asintomatici è cresciuto, da 11 a 13. In totale finora la Cina ha registrato 82.941 positivi e 4.633 morti.