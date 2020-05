Coronavirus, Protezione Civile: “145 decessi nelle ultime 24 ore”

Sono salite a 31.908 le vittime per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 145. Sabato l’aumento era stato di 153. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Il numero totale dei contagiati, che comprende gli attualmente positivi, i morti e i guariti, sale a 225.435, registrando l’incremento più basso da mesi: ieri l’incremento era stato di 875, oggi di 675. Le persone attualmente malate sono 68.351, 1.836 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.883. Salgono a 125.176 i guariti e i dimessi, con un incremento di 2.366 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 2.605. Mentre sono 762 le persone ricoverate in terapia intensiva per il coronavirus, 13 meno di ieri. Di queste, 255 sono in Lombardia, 13 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 10.311, con un calo rispetto a ieri di 89 mentre i malati in isolamento domiciliare sono 57.278, in calo rispetto a ieri di 1.734.