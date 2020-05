Azzolina segnala un libro di testo per le scuole: “frasi sessiste”

“Quelle frasi sono semplicemente vergognose”.

Così la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, risponde all’agenzia ANSA sulle frasi presenti in un libro di testo per le scuole dei più piccoli segnalate in un post dal deputato Alessandro Fusacchia. “Faremo i dovuti approfondimenti e segnaleremo la cosa all’Associazione italiana editori, che siamo certi offrirà la sua collaborazione per evitare che cose del genere accadano ancora. Dobbiamo essere ancora più vigili sul tema del sessismo”, dice la ministra.