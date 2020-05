Coronavirus, Anna Ascani: “Bisogna riaprire i centri per l’infanzia”

Bisogna riaprire i centro educativi per l’infanzia nella fascia 0-6 anni: a dirlo all’Ansa è la viceministra all’Istruzione, Anna Ascani del Pd. “Almeno in via sperimentale – spiega – dobbiamo farlo, non possiamo pensare di tenere tutto chiuso. Dobbiamo dare la possibilità di fare sperimentazioni già da giugno, bisogna riaprire l’interlocuzione con Cts per avere regole per farlo”.

Intanto dal 15 giugno ripartono le attività strutturate nei cosiddetti centri estivi.